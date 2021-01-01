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LaMelo da "süpertakımlara" katılma yanlısı değil!

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, oyuncuların takımlarına uzun süre sadık kalması gerektiğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, oyuncuların takımlarına uzun süre sadık kalması gerektiğine inandığını söyledi.

Genç bir oyuncu olmasına rağmen, LaMelo önceki neslin NBA oyuncuları arasında daha yaygın olan bir zihniyete sahip olduğunu açıkladı.

Hornets point guardı, özellikle yüksek sıradan Draft edilmiş olan oyuncuların, süpertakımlara katılmak için başka yerlere gitmek yerine, ilk takımlarına sadık kalmaları gerektiğini belirtti:

"Düşünce yapımın halen o dönemdeki adamlarla aynı olduğumu düşünüyorum. Takım değiştirme falan durumunda bile, bunu asla yapmıyorlardı. Bir takıma gider ve orada kalırlardı."

"BULUNDUĞUNUZ YERİ GELİŞTİRMENİZ LAZIM"

Ball kardeşlerin en küçüğü, diğer takımlarda daha iyi fırsatlar aramak yerine bulunulan takımın yapılanmasında emek harcanması gerektiğini de sözlerine ekledi:

"Bulunduğunuz takımı yapılandırmanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de üst sıralardan seçilmiş biriyseniz. Zaten büyük olasılıkla çok iyi olmayan bir takıma gidiyorsunuzdur, bu yüzden orayı daha iyi hale getirmeye çalışmanız gerekiyor. Tüm sürecin böyle olduğuna inanıyorum."

Önceki sezon NBA'e 3. sıradan Draft edilerek giren LaMelo, Hornets ile çaylak yılında 15.7 sayı, 5.9 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları yakalamıştı.


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