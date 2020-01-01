LaMelo, babası LaVar ile aynı fikirde değil!: "Her yerde oynarım!"

New Orleans Pelicans oyuncusu Lonzo Ball'un kardeşi LaMelo Ball, babası LaVar'ın Golden State Warriors hakkındaki çekinceleriyle aynı fikirde olmadığını belirtti.



LaVar, oğlu LaMelo'yu, Warriors'ın bu yılki NBA Draftı'nda 2. sırada seçmesi durumunda yaşayacağı sorunlar hakkında açıkça konuşmuştu.



Ancak LaMelo, NBA Draft Combine'ın medya gününde, babasının düşüncelerini paylaşmadığını söyledi:



"Ben başka biriyim. O başka biri. Onun fikirleri ayrı, benimki ayrı. Dediğim gibi, herhangi bir takımda oynayabileceğimi ve gittiğim her yerde iyi şeyler ortaya koyabileceğimi düşünüyorum. Neresi olursa olsun, benim için mükemmel bir uyum olur."



LaMelo, 2020 Draft sınıfında en yüksek tavana sahip olan oyunculardan biri olarak görülse de, Warriors'ın Stephen Curry ve Klay Thompson'lı backcourt rotasyonunda doğal bir uyum olarak görülmüyor.



Haziran ayında LaVar, muhtemel senaryoya ilişkin endişesini şu şekilde dile getirmişti:



"Ellerinde Klay ve diğer adamlar var ve şimdi Melo'nun bu adamları takip etmesi gerektiğini söyleyerek, bu kadroya eklemek istiyorsunuz. Melo takip eden biri değildir. Onların yaptıklarını yapmasına gerek yok, onlar ne yapıyorlarsa yapsınlar."



LaMelo geçtiğimiz sezon Avustralya basketbol liginde oynamış ve 17.0 sayı, 7.6 ribaund, 6.8 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları ile Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı.



19 yaşındaki oyuncu, elit saha görüşü ve sağlam karar verme becerisini ortaya koyarak, 2.7 asist top kaybı oranı yakalamıştı.



