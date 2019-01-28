Lakers'ýn Anthony Davis için 7 Þubat'a kadar vakti var!

CELTICS DAHA CAZÝP TEKLÝF SUNABÝLÝR

LAKERS, LEBRON HARÝÇ HER ÞEYÝ VEREBÝLÝR

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New Orleans Pelicans'tan takasýný isteyen Anthony Davis için muhtemel rotalardan bir tanesi de Los Angeles Lakers...Anthony Davis'in, LeBron James'in yakýn arkadaþý Rich Paul'un menajerlik þirketi olan Klutch Sports Group ile anlaþmasý sonrasý iddialar kuvvetlenmiþti. Bu nedenle Rich Paul'un, Anthony Davis'i çocukluk arkadaþý LeBron James'in formasýný giydiði Los Angeles Lakers'a eninden sonunda geleceði konuþulmuþtu. Hatta, bu iddiayý ilk dile getiren ESPN'den Jalen Rose'du.Los Angeles Lakers'ýn ise 7 Þubat'a kadar bu takasý bitirmek için elinden geleni yapacaðý, zira Davis'in bu tarihte takas isteðinde bulunmasýnýn nedenin de Boston Celtics devreye giremeden bu iþi bitirmek olduðu teorileri ortaya atýldý. Anthony Davis'i uzun süredir istediði bilinen Boston Celtics, Rose Kuralý gereði Kyrie Irving takasýný yapmadan Anthony Davis'i takaslayamadýðý ortaya çýktý.Eðer, Lakers 7 Þubat'a kadar Anthony Davis takasýný tamamlayamazsa, iþ yaza kalacak ve Kyrie Irving'in Rose Kuralý ile imzalanan kontratý biteceði için Celtics devreye girecek. Elinde daha fazla yetenekli oyuncusu ve daha fazla deðerli draft hakký olan Celtics'in, Davis için daha cazip bir teklifi masaya koyabileceði öne sürüldü.Los Angeles Lakers'ýn ise Anthony Davis için potansiyelli oyuncularý Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Josh Hart ve draft haklarý dahil her þeyi masaya koyabileceðinin de altý çizildi.