Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lakers, şimdiden Davis'in yanına oyuncu arıyor!

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın Anthony Davis ile eşleştirmek için başka bir yetenekli genç oyuncu ekleme planından bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın Anthony Davis ile eşleştirmek için başka bir yetenekli genç oyuncu ekleme planından bahsetti.

Davis uzun vadede takımla sözleşme imzalamaya karar verirse, Lakers takımın geleceğini planlamaya şimdiden başlamış durumda.

Pelinka, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin podcast'ine katıldı ve Lakers'ın geleceği hakkındaki düşüncelerini açıkladı:

"Umarız bir şampiyonluk maratonuna daha çıkabiliriz ve LeBron ve AD'nin etrafına parçalar koyabiliriz. Ama gelecek için, eğer maaş sınırımızı incelerseniz, esnekliğimiz var. Hedef, bizimle uzun vadeli sözleşme imzalamayı seçerse, AD ile yan yana oynaması için gerçekten yetenekli başka bir genç oyuncu eklemek."

Lakers'ın birkaç oyuncusunun serbest oyuncu olma durumuna sahip olmasıyla, ölü sezonda yapmaları gereken işler olacak. Kyle Kuzma'nın sınırlı bir serbest oyuncu olmasının dışında, Rajon Rondo, Dwight Howard ve diğer bazı oyuncuların, NBA bubble'ındaki etkileyici performanslarından yararlanmak için, piyasayı test etmeyi seçebilecekleri düşünülüyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal