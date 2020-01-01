Lakers, şimdiden Davis'in yanına oyuncu arıyor!

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka, Lakers'ın Anthony Davis ile eşleştirmek için başka bir yetenekli genç oyuncu ekleme planından bahsetti.



Davis uzun vadede takımla sözleşme imzalamaya karar verirse, Lakers takımın geleceğini planlamaya şimdiden başlamış durumda.



Pelinka, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin podcast'ine katıldı ve Lakers'ın geleceği hakkındaki düşüncelerini açıkladı:



"Umarız bir şampiyonluk maratonuna daha çıkabiliriz ve LeBron ve AD'nin etrafına parçalar koyabiliriz. Ama gelecek için, eğer maaş sınırımızı incelerseniz, esnekliğimiz var. Hedef, bizimle uzun vadeli sözleşme imzalamayı seçerse, AD ile yan yana oynaması için gerçekten yetenekli başka bir genç oyuncu eklemek."



Lakers'ın birkaç oyuncusunun serbest oyuncu olma durumuna sahip olmasıyla, ölü sezonda yapmaları gereken işler olacak. Kyle Kuzma'nın sınırlı bir serbest oyuncu olmasının dışında, Rajon Rondo, Dwight Howard ve diğer bazı oyuncuların, NBA bubble'ındaki etkileyici performanslarından yararlanmak için, piyasayı test etmeyi seçebilecekleri düşünülüyor.



