  •  
    Kylian Mbappe için flaş gerçekler! İşte o madde
  •  
    Trabzon'da Burak krizi! "Özür"den haberi yok!..
  •  
    Nicolas Anelka imzaladı Yeni görevi de açıklandı
  •  
    Igor Tudor, Süper Lig'e dönüyor! İşte o takım...
  •  
    Ligue 1'i resmen salladı, G.Saray'ın aşkı alevlendi

Kylian Mbappe'nin sözleşmesindeki çılgın detaylar!

Futboldaki yolsuzlukları gündeme getiren Football Leaks, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Kylian Mbappe'nin sözleşmesindeki çılgın detaylar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2018 21:39
Ortaya çıkardığı futboldaki yolsuzluk haberleriyle bir kez daha gündeme gelen Football Leaks, yine flaş bir iddia ortaya attı.

Football Leaks'in ortaya çıkardığı ve Der Spiegel'in yayınladığı belgelere göre Kylian Mbappe, son anda Real Madrid yerine PSG'ye tranfer oldu ve Fransız kulübünden adeta bir servet talep etti.

50 MİLYON EUROLUK MAAŞ! BALLON D'OR MADDESİ...

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesindeki maddeleri ortaya çıkarken genç yıldız, PSG'den 50 milyon euroluk 5 yıllık sözleşme talep etti. Ayrıca Fransız futbolcu, kulübünden her ay yardımcılarına 30 bin maaş ödenmesini istedi. Sözleşmede Mbappe'nin Ballon d'Or alması halinde otomatik takımın en çok kazanan oyuncusu olma maddesi de eklendi.

50 SAAT JET KULLANMA HAKKI

Mbappe'nin sözleşmesindeki en ilginç detay ise genç futbolcuya her yıl 50 saat özel jet kullanmasına izin verilmesi oldu.

REAL MADRID İLE ANLAŞILDI ANCAK...

Öte yandan Football Leaks, Mbappe için Monaco ve Real Madrid'in 180 milyon euroya anlaştığını ancak aradaki vergi farkı nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için