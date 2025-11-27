UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Real Madrid, Olympiakos'a konuk oldu.





Georgios Karaiskaki Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid, 4-3'lük skorla kazandı.





Ev sahibi ekip Olympiakos 8. dakikada Chiquinho ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ancak Xabi Alonso'nun öğrencileri kısa sürede reaksiyon verdi.

ARDA GÜLER 🤝🏻 KYLIAN MBAPPE pic.twitter.com/4FI9ynsjuC



— Sporx (@sporx) November 26, 2025

Mücadelenin 22. dakikasındaskoru eşitledi, 24. dakikada milli yıldızımız'in muazzam asistindebir kez daha topu ağlarla buluşturarak Real Madrid'i öne geçirdi.Baskısını sürdüren İspanyol devi, 29. dakikada yine'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve skoru 3-1 yaptı.Fransız yıldız, ilk 30 dakikada hat-trick'e uzanan performansıyla maça damga vurdu ve karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 52'yi gösterirken Olympiacos,ile farkı 1'e indirdi. 60. dakikada Real Madrid adına ilk yarının yıldız ismibir kez daha sahneye çıkarak farkı yeniden 2'ye çıkardı. 81. dakikada iseOlympiakos adına farkı 1'e indiren golü kaydetti ve mücadele Real Madrid'in 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. Olympiakos, Devler Ligi'nde galibiyetle tanışamadı.Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu, 61. dakikada yerini'a bıraktı.Xabi Alonso'nun ekibi Real Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 12'ye yükseltti. Olympiakos, 2 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maçında Real Madrid, Manchester City'yi konuk edecek. Olympiakos, Kairat Almaty deplasmanına gidecek.