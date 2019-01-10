Kuzma: "Bir 'Ölüm Kadrosu' kurabiliriz"

Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers'ın Rajon Rondo, Lonzo Ball, Brandon Ingram ve LeBron James'i içeren bir kısa kadrosu kurabileceğini ve bu kadronun playofflarda fark yaratabileceğini söyledi.
Kuzma, şu ifadeleri kullandı: "Kısa kadromuzun gerçekten iyi olabileceğini düşünüyorum. Sanırım aynı anda sahada Rajon Rondo ve Lonzo Ball ile, Brandon Ingram ve LeBron James'in bulunduğu bir "ölüm kadrosu" kurabiliriz. Savunmada daha iyiye gittikçe ve daha fazla devamlılık kazandıkça, bu kısa kadro bizim için özellikle de playofflarda herkesin kısa kadrolara gideceği zaman çok değerli olacak."
Kuzma, Lakers'ın bu kadro ile çeşitli sakatlıklar ve ertelemeler nedeniyle antrenman yapamadığını, ayrıca LeBron James'in bu kadroda "ideal olarak" pivot oynayabileceğini anlattı: "Demek istediğim, beş olacağını umardım. Kendisi biraz daha büyük ve biraz daha kaslı. Hücum gerçekten önemli değil. Top zaten onda olacak. Çok iyi bir ikili oyun kimyasına sahibiz. Asıl önemli olan savunmada adamlarımızı nasıl tuttuğumuz."