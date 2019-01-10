Kuzma: "Bir 'Ölüm Kadrosu' kurabiliriz"

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Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers'ın Rajon Rondo, Lonzo Ball, Brandon Ingram ve LeBron James'i içeren bir kısa kadrosu kurabileceğini ve bu kadronun playofflarda fark yaratabileceğini söyledi.Kuzma, şu ifadeleri kullandı:Kuzma, Lakers'ın bu kadro ile çeşitli sakatlıklar ve ertelemeler nedeniyle antrenman yapamadığını, ayrıca LeBron James'in bu kadroda "ideal olarak" pivot oynayabileceğini anlattı: