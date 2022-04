Kürek Federasyonu yeni kurumsal kimlik ve logosunu tanıttı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olimpiyatevi Turgut Atakol Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Federasyon Başkanı Erhan Ertürk, seçildikleri tarihten bu yana yaklaşık 6 aylık bir süre geçtiğini ve bu süre içerisine pek çok yenilik sığdırdıklarını anlatarak, "Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz bunca yeniliğin en önemlilerinden birisi de federasyona yeni bir kurumsal yapı getirmekti. Bu çalışmamızı aslında Türk kürek sporunun gelişimine gösterdiğimiz özenin bir yansıması olarak nitelendirebiliriz." dedi.



Yenilikçi bir vizyon getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Ertürk, ömrünü kürek sporuna adamış tüm herkesi ve camiayı, her alanda daha görünür kılmak ve tek bir yumruk haline getirmek istediklerini aktardı. Kürek sporunun Türkiye'de ötede kalmış bir spor değil, aksine geçmişin köklerinde derin bir yeri olan bir spor branşı olduğunun altını çizen Ertürk, göreve geldikten sonra başkanlar nezdinde ilk kez Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ile temaslarını sıklaştırdıkları, İsviçre'de birçok ortak noktada buluştukları bir görüşme yaptıkları, yetkililerinin anlattıkları projeden memnuniyet duydukları ve bunun kendilerine daha da büyük bir inanç verdiği beyanında bulundu.



Erhan Ertürk, yurt içinde de tüm kulüp ve yönetimlerle diyaloğu arttırdıklarını, seçildikleri Ekim 2021'den bu yana Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, Büyükler Köyceğiz Kupası, Büyükler Türkiye Kupası ve Büyükler Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini de anlatarak, seyirci sayısında artış yaşandığını ve kürekseverlerin bu değişimi hissettiğini ifade etti.



Federasyonun Sanmar Denizcilik ile ana sponsorluk anlaşması imzaladığı bilgisini veren Ertürk, kürek genç milli takımının Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'ndan 5 madalyayla yurda döndüğünü, bu başarının dünya ve Avrupa şampiyonası ile Paris 2024'ten başarılarla döneceklerine dair umutlarını arttırdıklarını kaydetti. Ertürk, kürek sporunu sadece sahil şeritlerindeki şehirlerde değil Türkiye'nin her yerine yayacakları ve sporcuları milli takımlara kazandırmak için ülkenin her köşesini ziyaret edeceklerini de sözlerine ekledi.



- Yeni logoda Atatürk'ün mavi gözlerine vurgu



Federasyonun markalaşma sürecini bir sunumla anlatan TKF Marka ve İletişim Kurulu Başkanı Cihan Ayger de yeni kimliğin temel unsurlarının tarihsel geçmiş, değerler, başarılar, hedefler ve hayaller olduğunu anlattı. Kalıcı başarılar ve akabinde de olimpiyatlarda başarı elde etmek istediklerini söyleyen Ayger, hayallerini takip etmek için herkesin desteğini hissettiklerini, sosyal faaliyetlerinin bu sayede arttığını dile getirdi.



Yeni logo tanıtımı yapan yönetim kurulu üyesi Abdullah İnanç Duman ise logo tasarımında Türk küreğinin köklü geçmişine vurgu yaptıklarını ve gelecek nesillere de temas edecek bir kimlik oluşturmak istediklerini vurguladı. Logonun, geçmişine bağlı, modern ve hayalleri olan bir federasyon mesajını taşıdığını da aktaran Duman, logoda mavi rengi, kürek sporunu seven Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi renkli gözlerinden esinlendikleri için kullandıklarını aktardı.









