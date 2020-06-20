Kürek Federasyonu yeni faaliyet takvimini belirledi

Türkiye Kürek Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı faaliyet takvimini yeniden planladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kürek Federasyonu yeni faaliyet takvimini belirledi
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20 Haziran 2020 14:44
Türkiye Kürek Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılı faaliyet takvimini yeniden planladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 3x4000 metre milli takım testi 9-10 Temmuz tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Sakarya'da ayrıca 8-9 Ağustos'ta Gençler Türkiye Kupası, 17-18 Ekim'de Gençler Türkiye Şampiyonası, 24-25 Ekim tarihlerinde Büyükler Türkiye Kupası yarışması yapılacak.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası 22-23 Ağustos, Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre) ise 5 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Öte yandan, Balkan Şampiyonası'na 29-30 Ağustos tarihlerinde Romanya'nın Iasi kentinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

- Büyükler Avrupa Şampiyonası Polonya'da 

Uluslararası Kürek Federasyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonalarının yeni tarihlerini daha önce duyurmuştu.

Büyükler Avrupa Şampiyonası, 9-11 Ekim tarihlerinde Polonya'nın Poznan kentinde gerçekleştirilecek.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 5-6 Eylül'de Almanya'nın Duisburg kentinde, Gençler Avrupa Şampiyonası ise 26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da organize edilecek.



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