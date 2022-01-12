Koulibaly: "Yazın PSG ile görüştüm"

Napoli'nin yıldız stoperi Kalidou Koulibaly, yaz döneminde PSG'den teklif aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Koulibaly: 'Yazın PSG ile görüştüm'
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12 Ocak 2022 01:53
Napoli'nin yıldız stoperi Kalidou Koulibaly, kendisine yapılan teklifleri ilk kez açıkladı.

Senegalli oyuncu yaptığı açıklamada PSG'de Sportif Direktör Leonardo ile transfer görüşmesi yaptıklarını ifade ederek, "PSG'den geçen yaz teklif aldığım doğru, Leonardo ile görüşme de yaptım. Sadece PSG değil bir çok kulüpten teklif geldi ama Napoli beni göndermek istemedi. Bu da kulübümün beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Demek ki işimi iyi yapıyorum." diye konuştu.

"Transfer konusu benim konuşmayı pek sevmediğim bir konu" sözlerini kullanan Koulibaly, Sergio Ramos transferinden önce PSG'nin kendisiyle ilgilenmesiyle ilgili "Böyle idol isimler arasında anılmak gurur verici. Ben sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

30 yaşındaki Senegalli stoper Kalidou Koulibaly, 2014 yılında Genk'ten 7,5 milyon euroya transfer edilmişti.

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