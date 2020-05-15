Koronavirüsün Amerikan Beyzbol Ligi'ne çılgın maliyeti

Amerikan Beyzbol Ligi Başkanı Rob Manfred, 2020'de maç oynanmaması durumunda tahmini gelir kaybını duyurdu

Haber; AA
Koronavirüsün Amerikan Beyzbol Ligi'ne çılgın maliyeti
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15 Mayıs 2020 14:18
Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) Başkanı Rob Manfred, 2020'de maç oynanmaması durumunda kulüplerin tahmini gelir kaybının yaklaşık 4 milyar dolar olacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, yıllık brüt geliri 2017'den bu yana 10 milyar doların üstünde seyreden MLB'ye etkisinin büyük olması bekleniyor.

Önde gelen Amerikan profesyonel sporları arasındaki beyzbolun patronu Manfred, ABD'nin CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Lig bir sezon boyunca oynanmazsa kulüp sahiplerinin kayıpları 4 milyar doları bulabilir." ifadesini kullandı.

Ligin, pandemi öncesi planlanan başlangıç tarihi 26 Mart'tan beri oynanmadığını hatırlatan Manfred, "Maçların seyircisiz oynanması için çalışıyoruz. Her oyuncuya haftada birkaç kez test yapılmasını planlıyoruz." diye konuştu.

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