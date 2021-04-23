Koronavirüsten önce ve sonra Galatasaray

Galatasaray bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını tatmin edemedi. Sarı-kırmızılı takım 2017-18 ve 2018-19 yılları arasında sahasında yenilgi almazken, Covid-19'dan sonra seyircisiz çıktığı maçlarda büyük kayıp yaşadı.

Abone Ol
Koronavirüsten önce ve sonra Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2021 12:56
Koronavirüs salgını Süper Lig'de en çok Galatasaray'ı vurdu. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyon olan Aslan en büyük gücünü virüs nedeniyle kaybetti. İç sahada iki sezonda yenilgi yüzü görmeyen Aslan, son iki yılda çöktü.

2017-18'de 17 iç saha maçının 16'sını kazanıp 1'inde berabere kalan Galatasaray, sonraki sezon 13 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup kalmıştı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart 2020'de Beşiktaş ile iç sahada seyircisiz derbiye çıkan Galatasaray o maçtan bu yana 21 kez Türk Telekom'a ayak bastı. Sarı- kırmızılılar, taraftarından yoksun çıktığı bu maçlarda toplam 25 puan kaybederek ağır yara aldı.

21 karşılaşmada 3 yenilgi, 8 beraberlik yaşayan Cimbom, son 4 lig maçından 3 beraberlik, 1 yenilgi çıkardı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.