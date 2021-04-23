Koronavirüsten önce ve sonra Galatasaray

Koronavirüs salgını Süper Lig'de en çok Galatasaray'ı vurdu. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyon olan Aslan en büyük gücünü virüs nedeniyle kaybetti. İç sahada iki sezonda yenilgi yüzü görmeyen Aslan, son iki yılda çöktü.



2017-18'de 17 iç saha maçının 16'sını kazanıp 1'inde berabere kalan Galatasaray, sonraki sezon 13 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup kalmıştı.



Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart 2020'de Beşiktaş ile iç sahada seyircisiz derbiye çıkan Galatasaray o maçtan bu yana 21 kez Türk Telekom'a ayak bastı. Sarı- kırmızılılar, taraftarından yoksun çıktığı bu maçlarda toplam 25 puan kaybederek ağır yara aldı.



21 karşılaşmada 3 yenilgi, 8 beraberlik yaşayan Cimbom, son 4 lig maçından 3 beraberlik, 1 yenilgi çıkardı.



