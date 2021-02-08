Konyaspor'da İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.



Konyaspor, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 22 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puan topladı.



Öte yandan İsmail Kartal ve ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 3 galibiyet alarak Konya ekibini çeyrek finale taşıdı.



KARTAL'IN YERİNE İLHAN PALUT



Konyaspor'da yönetim, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından İlhan Palut ile yola devam etmek istiyor. Süper Lig'de daha önce Göztepe'de görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, kısa bir süre önce İzmir ekibinden ayrıldı. İlhan Palut ile görüşecek olan Konyaspor, büyük ihtimalle genç teknik adamla resmi sözleşme imzalayacak.





Konyaspor'un son 10 maçı



✅2-1 Kayserispor

⭕1-1 Rizespor

❌1-2 Hatayspor

✅4-3 Galatasaray

❌1-2 Karagümrük

❌2-3 Göztepe

❌1-3 Trabzonspor

⭕0-0 Antalyaspor

⭕0-0 Gençlerbirliği

❌0-1 Beşiktaş https://t.co/wKjAaGyK3m



— Sporx (@sporx) February 8, 2021