Konyaspor Majeed Waris transferini noktalıyor

6 milyon Euro ödendi

Geçen sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Atiker Konyaspor, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıları yaşamamak adına transferde gaza bastı. Sezonun sona ermesinin ardından Osmanlıspor'dan Umar Aminu'yu kiralamak isteyen ancak Nijeryalı futbolcuyu Çaykur Rizespor'a kaptıran Yeşil-Beyazlılar, rotasını eski Trabzonsporlu Majeed Waris'e çevirdi.İç Anadolu ekibi, transfer döneminin açılması sonrasında Fransız ekibi Lorient'ten, 6 milyon Euro karşılığında Porto'nun yolunu tutan Senegalli yıldızı kiralamak için Portekiz devinin kapısını çaldı.Mavi- Beyazlılar'ın kiralama teklifini kabul ettiği belirtilirken, Waris'in de tekrardan Türkiye'ye dönmek istediği ve Konya'nın teklifine '' dediği öğrenildi.