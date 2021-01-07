Konyaspor, Konya'ya getirdiği Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi sağlık kontrolünden geçirdi.



Yeni Konya gazetesinden Mehmet Koç'un haberine göre; Bytyqi ile sözleşme imzalayan yeşil beyazlı ekibin, limit konusuna takıldığı ve TFF ile görüşmelerini sürdürdüğü, bu nedenle transferi resmen açıklayamadığı öğrenildi.



Yeşil beyazlı scout ekibinin Bytyqi'yi uzun süredir takip ettiği ve olumlu rapor verdiği de öğrenildi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Norveç Ligi'nde 29 maçta 10 gol 12 asistlik performans sergiledi.



EN AZ 4 NOKTA TRANSFER



Konyaspor sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle yaşadığı kadro sıkıntısını, en az dört transfer daha yaparak aşmak istiyor. Limit konusunun çözülmesi ile birlikte görüşülmekte olan oyuncular ile ilgili net girişimlerin yapılması bekleniyor.



Bulgaristan Ligi ekiplerinden Lokomotiv Plovdiv'den Birsent Karagaren ve Ç. Rizespor'dan Diomande'nin gündemdeki isimler arasında olduğu iddia ediliyor. Karagaren için Hatayspor ve Akhisarspor'un da devrede olduğu öğrenildi.



Konyaspor yönetiminin sezon başında da gündeme gelen Jesse Sekidika için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor.



Kısa ve orta vadede takıma katkı sağlayacak yerli genç oyuncuların transferi için girişimlerde de bulunan yönetimin, 1922 Konyaspor'dan Doğan Can Gölpek ve İsmail Güven'i de kadrosuna katacağı öğrenildi.



Takımdan gönderilmesi düşünülen oyuncuların da bir kaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.



EDUOK, HURTADO, DACI GİDİCİ



Yeşil beyazlı ekipte, Eduok ve Hurtado'nun sözleşmelerinin feshi, Daci'nin ise başka bir kulübe kiralanması bekleniyor. Serkan Kırıntılı'nın menajeri ise, kendilerine gelen resmi bir teklif olmadığını açıkladı. [Fotoğraf: https://www.instagram.com/p/CJB93eSjLU8/]



