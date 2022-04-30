MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig 35. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Samed Onur ve 83. dakikada Karamoah kaydetti. Konyaspor'un tek golü 23. dakikada Zymer Bytyqi'den geldi.Konyaspor, bu mağlubiyetle ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisine düşerek Şampiyonlar Ligi yolunda ağır yara aldı.Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 53'e çıkardı. Konyaspor ise 64 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.23. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin sol çaprazdan şutunda, top ağlara gitti: 1-029. dakikada topla hareketlenen Ahmed Musa'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.42. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.