Konyaspor için Ekuban iddiası!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'ın adı İttifak Holding Konyaspor ile geçiyor.



27 yaşındaki futbolcu İtalya Seri A takımlarından Genoa takımında yer alıyor.



İtalya liginde düşme hattında yer alan Genoa'da forma şansı bulamayan Ganalı oyuncu, Türkiye'deki başarılı kariyerini mumla arıyor. Seri A'da 15 maçta 869 dakika süre alan oyuncu, 2 maçta da İtalya Kupası'nda forma giydi ve 1 gol attı.



Genoa ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Caleb Ansah Ekuban bonservisi ile alınamazsa kiralık formülü de devreye girebilir.



Trabzonspor'da 103 maçta forma giyen Ekuban, 29 gol - 18 asistle oynadı. İki kez Leeds United'a kiralanan oyuncu Gana Milli Takımında ise 11 maçta 3 gole imza atan tecrübeli oyuncunun adı Konyaspor ile anılırken, edinilen bilgiye göre transferin yüzde 70 oranında bittiği, detaylarda pürüz çıkmazsa oyuncunun Yeşil-beyazlı formaya yakın olduğu iddia edildi.



Kaynak: Hakimiyet





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