Konyaspor'da gençlik planı

100. yılında mücadeleci ve üst sıralara oynamayı hedefleyen Konyaspor, yeni sezonda transferde gençleşme planlamasıyla hareket edecek. Hem kendi altyapısında ki oyuncuları hem de yurt içi ve yurt dışında olan genç oyuncuları takıma kazandırmayı hedefleyen yeşil-beyazlı yönetim, böylelikle ekonomik anlamda fazla zorluk yaşamak istemiyor.



ÇALIŞMALAR HIZLANACAK



Mevcut yapısıyla birlikte ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan Süper Lig kulüplerinin artan borç yükü koronavirüs salgını nedeniyle daha da ağırlaştı. Kulüpler, maddi sıkıntılara çözüm aramanın yanı sıra yapılması planlanan transferlere bütçe ayırmakta ciddi zorluklarla karşı karşıya kalacaklar.



Konya Postası'nın haberine göre; Virüsün ülke futboluna olan etkileri tartışılırken, geçtiğimiz sezondan beri kendi öz kaynaklarını kullanma noktasında önemli adımlar atan Konya ekibi, gençleşme planlamasına bu süreçte daha da hız verecek.



GENÇLERE ÖN PLANDA TUTULACAK



Konyaspor, transferde rotasını yavaş yavaş belirledi. Yüksek transfer bedeli ödeme dönemini kapatan yeşil-beyazlı kulüp mali açıdan düzlüğe çıkmak adına kendi yıldızlarını üretecek. Altyapıda bulunan oyuncuların yanı sıra yurt içinde gelecek vadeden oyuncularla temaslarını sürdüren Konya ekibi, bu alanda titiz bir çalışma yürütüyor. Hem üreten hem de yarışmacı bir takım kimliği ortaya çıkarmak isteyen yönetim, izleme komitesi ve Teknik Direktör İlhan Palut'un görüşleri doğrultusunda nokta transferlere de imza atılması bekleniyor.











