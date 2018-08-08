Konyaspor 3 puan istiyor

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacakları müsabakayı kazanarak, lige 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.Aksoy, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Hurtado'yu renklerine katmalarının ardından transfer döneminde son noktaya gelindiğini belirtti.Süper Lig'de fikstür avantajlarının göründüğünü vurgulayan Aksoy, "Takımın genel durumu gayet iyi. Hazırlık dönemini de çok iyi geçirdik. Bu hafta evimizde oynayacağımız Erzurumspor maçı ile sezonu açacağız. İnşallah bu maçı alarak, lige 3 puanla başlarız." diye konuştu.Takımdan bazı oyuncuların ayrılacağını aktaran Aksoy, "Moke ismi gündemde. Hocamızın bize vermiş olduğu rapor doğrultusunda hareket ediyoruz. Bir de Eze var. Onunla da ayrılmak için menajeriyle görüşüyoruz. Yani kısacası gündemimizde şu anda Moke ve Eze var." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin "Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılmasıyla Konyaspor ne kadar zarar gördü?" sorusuna Aksoy, şu cevabı verdi:"Bunu zarar ya da kar diye değerlendirmemek gerekir. Eto'o'nun geçen sene ikinci yarı gelip Konyaspor'a yaptığı katkı önemliydi. Bu da bizim için kardı zaten. Bundan sonra takımda olmaması veya bulunmaması bizim için hem mali hem de takımın oyun etkinliği açısından önemliydi. Zaten sezon başından beri Eto'o'nun olmamasıyla ilgili bir düşüncemiz vardı. Kar veya zarar yönünü anlamak için neresinden baktığınız önemli. Eto'o'nun Konya'ya gelip hizmet vermesi ve Konyaspor'da oynamasını biz 'kar' diye sayıyoruz. Herhangi bir zarar noktasını değerlendirmiyoruz."Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı.Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, sakatlığı devam eden Filipovic dışında tüm futbolcular katıldı.