Konoplyanka için Beşiktaş sürpriz değil!

Beşiktaş'ın gündemine daha önce de gelen Yevhen Yevgen Konoplyanka için sıcak gelişmeler yaşanabilir. Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Ukrayna basınından önemli bir haber gündeme geldi.



Ukrayna basınında çıkan haberde, "Yevhen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Konoplyanka'nın Shakhtar Donetsk ile yolları ayrılacak" ifadelerini kullanıldı. Haberin detayında ise Beşiktaş'ı ilgilendiren kısma ver verildi.



BEŞİKTAŞ SÜRPRİZ DEĞİL



Tecrübeli kramponun, yeni adresinin İstanbul olabileceği, Beşiktaş'a gelmesinin sürpriz sayılmayacağı yorumu yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün, Konoplyanka'yı daha önce de sık sık istediği hatırlatıldı.



Beşiktaş'ın Ukraynalı sol kanat oyuncusu için bonservis ödemeyecek olmasının transferdeki en büyük artısı olacağı da kaydedildi. Bu sezon Shakhtar ile sadece 2 maçta forma giyen Konoplyanka, gol ya da asist üretemedi.





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