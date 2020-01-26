Koltuğu sallantıdaki Solskjaer'in yerine adaylar

Manchester United'da koltuğu sallantıda olduğu bilinen Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Ada basını ihtimalleri yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Koltuğu sallantıdaki Solskjaer'in yerine adaylar
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26 Ocak 2020 15:38
Ligde üst üste 2 maçtır mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallantıya girmeye başladı. Ada basını teknik direktör iddialarını manşetlerine taşımayı ise çoktandır sürdürüyor...

İddiaların en güçlüsü ise Daily Mail'den geldi. İngiliz gazetesi İngiltere Milli Takım teknik direktörü Gareth Southgate'in Euro 2020'den sonra Manchester United'ın başına geçeceği yönünde iddiasını ortaya koydu. Southgate'in İngiltere ile Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa yakın bir performans sergilemezse yaz aylarından Manchester United'a imza atacağı konuşuluyor.

Öte yandan bir diğer iddia ise Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino'nun 'Kırmızı Şeytan' olacağı yönünde. Arjantinli hocanın Tottenham'da görev yaptığı dönemde gerçek anlamda bir ekol yarattığını ve bunun tam da Manchester United'ın ihtiyacı olan bir durum olduğu belirtiliyor.

Bir diğer iddia ise tıpkı Solskjaer'in olduğu gibi eski bir Manchester Unitedlı futbolcunun takımın başına geçebeileceği yönünde. Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville bu iddiaların merkezindeki isimler olarak dikkat çekiyor.

SOLKSJAER'DEN KÖTÜ GİDİŞ AÇIKLAMASI

Norveçli menajer üst üste alınan mağlubiyetlerle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir planımız var ve buna sadık kalıyoruz. Yönetimle yaptığımız görüşmeler gayet olumlu. Transfer döneminde 10 oyuncu alamayız. Klopp Liverpool'daki takımını 4 yılda kurdu. Bizim için de hızlı bir düzelme olmayacağı görünüyor. Kulübün planlarını değiştirmek gibi bir düşüncem de yok"

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