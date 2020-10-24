Koeman'dan El Clasico yorumu

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Real Madrid ile oynanacak El Clasico maçı öncesinde basının karşısına geçti.



Koeman basın toplantısında sorulan Real Madrid'in üst üste yenilgiler alıp formsuz döneminde olduğunun sorulması üzerine bu durumun El Clasico'yu etkilemeyeceğini söyledi. Hollandalı teknik adam açıklamasında, "Her iki takımın üzerinde de çok fazla baskı olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid son 2 maçında kendi seviyesinde olmayabilir ancak bu durumun maça yansıyacağı anlamına gelniyor. İki takımda da baskı ile nasıl başa çıkılabileceğini iyi bilen isimler var" sözlerinşi kullandı.



Real Madrid değerlendirmesinde ise Koeman rakiplerinin El Clasico'da çekingen bir oyun oynayacağını düşünmediğini söylerken, "Bazen 4-4-2 bazen de 4-3-3 oynuyorlar. Bizim maçta daha kompakt ve birbirlerine yakın oynamalarını bekliyoruz. Ayrıca Ramos'un varlığı takımı etkileyecektir" diye konuştu.



Koeman her iki takımın genç yetenekleri Ansu Fati ve Vinicius için de övgü dolu sözler kullanırken, "Yaşlarına rağmen çok iyi iki oyuncular. Kariyerleri çok hızlı ilerliyor. Benim için yaş hiç önemli olmadı, önemli olan oyuncunun sahada verdiğidir" diye konuştu.



