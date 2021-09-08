Koeman: 'Messi şokunu birkaç günde atlatabildim'

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Lionel Messi'nin ayrılığını ve Arjantinli süperstarın ayrılığı sonrası takımın yeni taktiğine dair demeçler verdi.



Koeman, "Messi'nin Barcelona'da devam edemeyeceği haberini duymak, ben de dahil olmak üzere hepimiz için şok edici bir olaydı. Dünyanın en iyi oyuncusunu kaybediyorsun. Sezon başına 30 gol atan ve birçok asist yapan oyuncuyu kaybediyorsun. Rakiplerinin en çok korktuğu, en çok önlem aldığı oyuncuyu kaybediyorsun. Tam olarak şoku atlatmam birkaç gün sürdü. Sayfayı çevirmekten, geleceğe bakmaktan ve bir takım olarak daha iyisini inşa etmekten başka çaremiz yok. Kazanmamız gereken maçlar, ulaşmamız gereken hedefler değişmedi." ifadelerini kullandı.



"PRES KONUSUNDA ARTIK DAHA İYİYİZ"



Messi'den sonraki taktikleri hakkında gelen soruya Hollandalı teknik adam, "Taktiksel olarak farklı oynamaya zorlanmadık. Ancak, takımın topsuz oyun konusunda gelişmesi gereken noktalar var. Artık Leo'nun bireysel yeteneğine sahip değiliz. Ancak, rakibe pres yapma konusunda daha iyi bir takımız." cevabını verdi.



"MBAPPE, MADRID'İ DAHA GÜÇLÜ KILARDI"



Messi ve Griezmann'ın ayrılığı sonrası Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olamaması noktasında düşüncesi sorulan Koeman, "Mbappe dünyanın en iyilerinden biri ve tabii ki Real Madrid gibi bir rakip böyle bir oyuncuyla imzalasaydı daha güçlü olacaktı. Umarım Mbappe ve Mbappe kalitesindeki adamlar, Barça'ya gelmeyecekse başka liglerde oynarlar." yanıtını verdi.



"GRIEZMANN'IN AYRILMASI ÖNEMLİYDİ"



Messi'nin ayrılığı sonrası Griezmann'ın gidişine neden onay verdiği sorulan Koeman, "Doğru onayladım ama para söz konusu olduğunda kulübü dinlemeli ve bazı hassas anlarda desteklemelisin. Griezmann, Barcelona'da yüksek kontratı olan bir oyuncuydu. Kulüp için Atletico'ya dönmesine izin vermek ve üç yıllık yüklü bir kontrat için ödeme yapmamak çok çok önemliydi. Ben bir antrenör olarak kulübe yardım etmeliyim. Ancak, başka bir forvete de ihtiyacım oldu. Griezmann'ın gidişini takım içinde giderebilmek kolay değil. Her şeyden önce, kulübe maddi olarak yardımı için ayrılması çok önemliydi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



