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Kocaelispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları Düzce'de devam ediyor

calendar 01 Temmuz 2025 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde idman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

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