Kocaelispor'da hedef doğrudan Süper Lig'e yükselmek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, sezonu ilk 2'de tamamlayarak doğrudan Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.



Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde büyük takımların en fazla zorlandığı ekiplerden olan Kocaelispor'un müzesinde 2 Türkiye Kupası yer alıyor. Ligde 36 puanla 3. sırada bulunan Kocaeli ekibi, sezonu ilk 2'de bitirerek doğrudan üst lige çıkma hedefine kilitlendi.



"Eyüpspor galibiyetiyle çıkışımız sürecek"



Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, AA muhabirine, geçen hafta sonu sahalarında lider Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetin önemine dikkati çekerek, takımda ve kentte kenetlenme olduğunu, bu galibiyetle çıkışın süreceğini söyledi.



Her maça final havasıyla hazırlandıklarını ifade eden Koyun, hedefe giden yolda galibiyet serilerinin önemli olduğunu kaydetti.



Koyun, ilk yarıda yakaladıkları galibiyet serisinin ligdeki durumlarını üst sıralara taşıdığını hatırlatarak, "Eyüpspor karşısında galip geldik, Altay ve Adanaspor maçlarıyla bu serinin devam edeceğini düşünüyorum. Serilerin devam etmesi için de her maçı önemsemek lazım. 3 puan bilinciyle sahaya çıktığımız takdirde seri de yakalanacak, hedef de yakalanmış olacak." diye konuştu.



Takımda aile ortamı bulunduğunu aktaran Koyun, bunun Eyüpspor maçına da antrenmanlara da yansıdığını bildirdi. Koyun, futbolcu ve teknik heyette moral ve motivasyonun üst seviyede olduğuna değinerek, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini ifade etti.



Her takımın ligde birbirini yenebildiğine işaret eden Koyun, galibiyet serisi yakalamanın ve istikrarı bozmamanın önemli olduğunu vurguladı.



"Kocaelispor Süper Lig'e çıkmayı hak ediyor"



Süper Lig'e çıkma hedefine yönelik destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Koyun, kentteki dinamiklerin üzerine düşeni yaptığını dile getirerek, "Bütün unsurları üst üste koyduğum zaman Kocaelispor'umuzun sezonu en az 2. sırada bitireceğine inanıyorum. Kadro kalitemiz belli, aramıza yeni katılanlar da ciddi değer kattılar. Bu zenginliğin, bizi sezonun sonunda arzu edilen Süper Lig'e bizi taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Taraftar rekorları kırarak bu günlere geldiklerini aktaran Koyun, maçlarını birçok Süper Lig ekibinden fazla taraftar desteğiyle oynadıklarına işaret ederek, Kocaelispor'un stadı, taraftarı, şehri, ekonomisi, vizyonu, geçmiş başarıyla Süper Lig'e çıkmayı hak ettiğini söyledi.



Kocaeli, Sakarya ve Bursa'nın içinde bulunduğu coğrafyanın Türk futboluna önemli hizmetler yaptığını sözlerine ekleyen Koyun, "Türk futbolunun geleceği açısından o eski heyecanlı günleri yaşatma adına, futbolumuzun geleceği adına Kocaelispor'umuzun ve camia takımlarının Süper Lig'de olmasının kaliteyi yükselteceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.