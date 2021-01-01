Koç Nurse'e göre Anunoby, "bir süre" kadro dışı!

Toronto Raptors forveti OG Anunoby'nin, başantrenör Nick Nurse'e göre kalça kemiği ezilmesi sebebiyle "bir süre" kadro dışında olabileceği düşünülüyor.



The Athletic'ten Eric Koreen'e göre Anunoby, sakatlığı geçtiğimiz Çarşamba günü antrenman sırasında geçirmiş ve başlangıçta oynaması durumuna "şüpheli" olarak bakılmıştı.



24 yaşındaki oyuncu, 15 maçta kariyer rekoru olan 20.1 sayı ortalaması ile, Raptors'ta bu alanda lider konumda. Anunoby ayrıca %36.6 üçlük isabetinin yanı sıra, 5.4 ribaund, 2.7 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarına sahip.



