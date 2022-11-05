Kim Min Jae'ye hırsızlık şoku!

Fenerbahçe'den Napoli'ye gitmesinin ardından performansıyla dikkat çeken Kim Min Jae, bu kez bir hırsızlık haberiyle gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, hırsızların, Güney Koreli savunma oyuncusunun eşini hedef aldığı belirtildi. Kim'in eşinin, cuma günü otomobilini Posillipo'deki evlerinin yakınına park ettiği ancak birkaç saat sonra otomobilin çalındığı kaydedildi.



Napoli'nin bir diğer futbolcusu Kvaratskhelia da geçtiğimiz günlerde hırsızların hedefi olmuş ve otomobilini çaldırmıştı. Polis, Gürcü yıldızın aracını birkaç saat sonra geri getirmişti.



