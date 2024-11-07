Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'u Paris Olimpiyatlarında benchte tuttuğu için pişman olmadığını yineledi.



Paris'te koçluğunu yaptığı ABD Milli Takımı'nda Tatum'a oldukça az süre vermesi sebebiyle tepki almasına rağmen Kerr, bu kararından pişman olmadığını söyledi.



Warriors koçu, zor bir karar olsa da, LeBron James, Stephen Curry ve Kevin Durant gibi yıldızlarına kritik maçlarda yönelmenin takım için en iyi hamle olduğunu ve altın madalyayı bu sayede kazandıklarını belirtti:



"Vegas'tan beri, bu işin içinde hep birlikte olduğumuzu yineliyorduk. Hall of Fame seviyesinde 12 oyuncumuz vardı ve kazanmaya kararlıydık. Ve altın madalyayı kazandık da. Jayson'ı Sırbistan'a karşı, veya Joel Embiid'i Güney Sudan'a karşı oynatmamak, vermesi pek keyifli kararlar değildi. Ancak adamlarımızın hepsi harikaydı, birbirlerine bağlıydı ve altın madalyayı kazanmaya da kararlıydı."



Olimpiyatlarda forma giydiği dört maçta ortalama yalnızca 17.7 dakika sahada yer alan Tatum, Sırbistan'a karşı oynanan grup aşaması ve yarı final maçlarının ikisinde de oynamamıştı.



Sahada olduğu zamanlarda da umduğu başarıyı elde edememiş olan Celtics yıldızı, maç başına 5.3 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarında kalmıştı.



