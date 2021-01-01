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Kerr: "KD'ye tekrar koçluk yapabilmek oldukça keyifli"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ile ABD Milli Takımı'nda yeniden bir araya gelmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ile ABD Milli Takımı'nda yeniden bir araya gelmesi hakkında konuştu.

ABD ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Kerr, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde Durant ile yeniden bir araya geldi ve Brooklyn yıldızıyla geçirdiği zamandan keyif aldığını belirtti:

"Kevin'le tekrar beraber olmak harika, çok eğleniyoruz. Golden State'de üç yıl boyunca ona koçluk yapmak inanılmaz bir deneyimdi. Oyun tarihindeki en inanılmaz oyunculardan biri, bu yüzden onunla tekrar bir araya gelmek çok zevkliydi.

Bu tür ilişkiler uzun sürerler. Bu ilginç bir dinamik ama Kevin'e koçluk yapmaktan oldukça keyif alıyorum."

Kerr, Durant'in Warriors'ta olduğu üç yıllık süreçte iki şampiyonluk tecrübesi daha yaşamıştı.


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