Kerr: "Jordan'a Flu Game öncesi serum takmışlardı..."

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "Flu Game"i gibi başka bir performans izlenmeyeceğinin sebebini açıkladı.



Jordan'ın kariyerinin en etkileyici performanslarından biri, 1997 NBA Finalleri'nin 5. maçında gerçekleşmişti. Utah Jazz'e karşı oynanan sert bir maçta MJ, takımının seride 3-2 öne geçmesi için 38 sayı atmşıtı.



Performans, Jordan'ın lokal bir pizza salonundan bir pizza sipariş ettikten sonra yaşadığı gıda zehirlenmesi sonrası olmuştu.



Eski Bulls oyuncusu Kerr, hikayeyi şöyle anlattı:



"Şut antrenmanında ona serum takmışlardı. Finaller maçı için Park City'de, Salt Lake'e 45 dakika uzaklıkta bir lisedeydik ve zar zor hareket edebiliyordu."



Ayrıca Kerr, bugünün oyununda, böyle bir maçın neden gerçekleşmeyeceğini de açıkladı:



"Bugün böyle bir riski almayız. Bunu garanti ederim. Bu Steph, Klay veya herhangi bir oyuncuya olsaydı, başa çıkmamız mümkün olmazdı."



Flu Game, MJ'in kariyerinin imza anlarından biri oldu ve bugün bile lig tarihinin en ünlü performanslarından biri.



