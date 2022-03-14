Kerem Aktürkoğlu'ndan Lyon sorusuna yanıt

LYON VE TRANSFER YANITI

"Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusunu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." cevabını verdi.