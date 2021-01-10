Keown: 'Mesut, Arsenal'in en büyüğü olabilirdi'

Uzun yıllar Arsenal'de forma giyen Martin Keown, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil için açıklamalarda bulundu.



İngiliz efsane oyuncu, Türk asıllı Alman oyuncunun Arsenal tarihinin en iyisi olabileceğini iddia etti.



"EN İYİSİ OLABİLİRDİ"



Martin Keown açıklamasında; "Böyle yetenekli bir oyuncunun sahada olmaması beni üzüyor. Mesut, benim için bir efsane değil çünkü o adanmışlığı ve kararlılığı burada göstermedi. Eğer bunlara sahip olsaydı, yeteneğiyle beraber Arsenal tarihinin en iyisi olabilirdi." dedi.



54 yaşındaki Keown açıklamalarının devamında; "Sahada her şeyini vermiyordu ve onu timsah gözyaşlarıyla suçlamıştım. Bir şeylerin çok yanlış gittiğini düşünüyorum. 2.5 yıl önce böyle düşünüyordum ve hala böyle düşünüyorum. Sürekli gelen sakatlıklar, hastalıklar ve bilinemeyen bir sırt sakatlığı yaşıyordu. Bu sorun onunla mı ilgiliydi, bilmiyorum. Mesut, bir gün kitap yazacak ve bu konu hakkında her şeyi öğreneceğiz." sözlerini sarf etti.



Mart ayından beri maça çıkmayan Mesut Özil, Arteta ile yaşadığı sorunlar sonrası gözden düştü. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan 32 yaşındaki orta saha, Arsenal'de kazandığı maaşı nedeniyle eleştiri konusu oldu.







