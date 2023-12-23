Kenan Yıldız: "Del Piero benim idolüm"

Juventus'un Frosinone'yi 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Kenan Yıldız, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız: 'Del Piero benim idolüm'
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23 Aralık 2023 17:18
İtalya Serie A'da Juventus'un Frosinone'yi 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden milli oyuncu Kenan Yıldız, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisine şans veren Allegri'ye teşekkür eden Kenan, "Allegri, harika bir teknik direktör. Ona çok şey borçluyum. Bugün bana verdiği fırsat için ona teşekkür ediyorum. Bana saçımı kesmemi söylediğinde de hemen kesmiştim. Futbol her şeyden önce gelir ve patron o." dedi.

İdollerini açıklayan 18 yaşındaki oyuncu, "Gol sevincimde, Juventus efsanesi Del Piero'dan ilham aldım. İdollerim; Del Piero, Zidane, Cristiano ve Messi." ifadelerini kullandı.

Son olarak attığı takımdaki aile ortamına değinen Kenan, "Bugün gol attığım için takım arkadaşlarıma yemek ısmarlamam gerekecek. Burada bir aile gibiyiz." sözlerini sarf etti.

İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Kariyerine geçtiğimiz sezon Bayern Münih altyapısından Juventus'a transfer olan Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 7 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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