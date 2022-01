Kenan Karaman: 'Sadece ben değil, tüm takım kötüydü'

Bu sezon özellikle ilk yarıda bekleneni veremeyen takımların başında gelen Beşiktaş'ta en çok eleştirilen futbolculardan biri de Kenan Karaman'dı. Milli futbolcunun üzerine bu kadar gidilmesinin sebebi hiç şüphe yok ki, 22 resmi maçta oynamasına karşın hiç gol atamaması ve sadece 1 asist yapması oldu. Antalya kampında bir araya geldiğimiz Kenan'a hem bu tablo hakkındaki düşüncelerini hem de Beşiktaş'ın genel durumunu sorduk. Türkiye'ye geldikten sonra ilk kez geniş bir röportaj veren Kenan, sorularımızı samimiyetle yanıtladı:



"Bir patlarsam devamı gelecek"



· Beşiktaş'a 'gol kralı olur' diye transfer edildin ama 22 maçta bir tane bile gol atamadın. Böyle bir durumu kariyerinde hiç yaşamış mıydın?



Futbol yaşamımda böyle bir dönem hiç olmadı. Beşiktaş'taki ilk 6 ay benim açımdan iyi geçmedi. Sadece ben değil bütün takım kötüydü. Bunun da en önemli sebebi; sezon başında yakamıza yapışan Covid salgını ve sakatlıklardı. Özellikle sezon başında bu iki şanssızlık yüzünden takım olarak istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Takım iyi olmayınca bireysel performanslar da olumsuz etkilendi. Ama şuna inanıyorum, bir patlarsam, yani gol atarsam devamı gelecek.



"Doğru eleştirileri her zaman dinlerim"



· Sana yapılan eleştirileri nasıl değerlendiriyorsun?



Türkiye'de maalesef, 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlıktan kaynaklanan negatif bir hava var. Skorlar kötü olduğu zaman, 2-3 oyuncu üzerinden algı yaratmayı seviyoruz. Ben her zaman çok çalışırım, öyle de devam edeceğim. Bu çabalarımın karşılığını mutlaka alacağıma inanıyorum. Sonu güzel olacak, buna eminim.



· Eleştirilerden olumsuz etkileniyor musun?



Ben buralara kolay gelmedim. Doğru eleştirileri her zaman dinlerim. Maçlardan sonra teknik ekibimizin ve analizcilerin uyarılarını mutlaka dikkate alırım. Ama mantıklı olmayan diğer eleştiriler bana uymaz. Onlar beni etkilemez.



"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ PORTO'DA GÖSTERECEĞİZ"



· A Milli Takım'ın Portekiz ile oynayacağı 2022 dünya kupası eleme maçı için ne düşünüyorsun?



Rakipte Ronaldo, Bruno Fernandes gibi yıldızların olması seni endişelendiriyor mu? 2017'den bu yana Lucescu döneminden beri milli takıma geliyorum. Özellikle son 2 yılda milli takımın çıkışında önemli payım olduğunu düşünüyorum. Bu da tartışılıyor. Dönem dönem insan kötü performans verirse milli takıma çağırmayabilir. Portekiz'e gelince... Çok zorlu bir rakip. Ama yeni hocamızla birlikte güzel hazırlanacağımızı düşünüyorum. Stefan kuntz kendi oyun mantalitesini ve sistemini oturtmaya çalışıyor. Rakip takımda dünyaca ünlü yıldızlar olması bizleri etkilemez. Önemli olan kuntz'un vereceği taktiği uygulamamız. Ben bu milli takıma inanıyorum. Porto'da Türkiye'nin gücünü tüm dünya görecek.



SÜPER LİG SERT ALMANLAR HIZLI



· Beşiktaş öncesi sadece Almanya'da oynadın; Süper Lig'i nasıl buldun?



Fiziksel açıdan güçlü bir lig. İkili mücadelelerden bahsediyorum. Süper Lig, Almanya'dan daha sert. Oyun anlayışı ve sistem konusunda eksikler var. Almanya'da daha hızlı. Alanlar Türkiye'deki gibi geniş olmuyor.



TÜRKİYE'DE EN BEĞENDİĞİM FUTBOL TAKIMI GAZİANTEP FK



· Türkiye'de beğendiğin futbol takımı?



Gaziantep FK. Beşli sistemi çok disiplinli uygulayıp, arkayı iyi kapatıyorlar. Biz Gaziantep'e karşı iki karşılaşmada da çok zorlandık.



· Hobilerin neler?



Kitap okumayı severim. Kendimi futbol dışı geliştirmeye gayret ediyorum.



· Müzikle ilgileniyor musun?



Belirli bir stilim yok. R&B, Alman ve Türk şarkıcıları dinlerim.



· Çocukluğunda idolün hangi futbolcuydu?



Brezilyalı Ronaldo ve İbrahimovic'i hayranlıkla izlerdim.



· İstanbul'da en çok nereyi seviyorsun?



Beşiktaş semtini çok seviyorum. Esnaf müthiş. Sık sık giderim.



· Türkçe'yi nasıl bu kadar düzgün konuşabiliyorsun?



Zorluk çekiyordum. Milli takım düzelmesini sağladı.



"SANTRFOR OYNAMAYI TERCİH EDERİM"



· Kendini santrfor olarak mı yoksa pozisyon hazırlayıcı mı görüyorsun?



Mevkiim sık sık tartışılıyor. En rahat oynadığım ve en çok verimli olduğum bölgenin santrfor olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknik direktörlerin tercihi değişik olabiliyor. Bazen sağ, bazen sol kanatta oynayınca ritim yakalamak kolay olmuyor. Kanatlarda oynadığım zaman takıma katkım ve bireysel performansım altta kalıyor. Forvette kendimi daha iyi hissediyorum. Ama hocalarımın tercihine her zaman saygı duyuyorum.





