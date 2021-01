Kemba, sezondaki ilk maçına çıkmasıyla ilgili: "Artık ağrım yok!"

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, dün gece Celtics'in New York Knicks'e karşı aldığı 75-105'lik yenilgide, sezondaki ilk maçına çıkması hakkında konuştu.



Karşılaşmada oynadığı 20 dakikada 9 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma kaydeden Kemba, şunları söyledi:



"Hareketlerimi yaparken gerçekten rahat hissettim. Ağrım yoktu, ki bu çok uzun zamandır böyle değildi. Hatta öyle ki, ağrımaması tuhaf geldi. Bu biraz tuhaf bir duygu. O kadar uzun süredir sakattım ki, çıkıp oynadığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıydım. Oldukça zevk aldım. Tekrar oynamak için sabırsızlanıyorum.



En son ne zaman tamamen sağlıklı hissettim? Bilmiyorum. Tam olarak ne zaman olduğunu söyleyemem. Ama günler geçtikçe, zihinsel olarak, artık her gün bunun üzerine düşünmüyorum sanki."



"AKLIMDA ŞUT DEĞİL, DİZİM VARDI"



Kemba ayrıca, bubble'da oynadığında dizi yüzünden, psikolojisinin farklı şekilde etkilendiğini de belirtti:



"Sahada, bubble'dayken, aklımda sürekli dizim vardı. Attığım her adımda, yaptığım her harekette, oynamadığım zamanlarda bile aklımdaydı. Şimdi sahada bir step-back yapmaya çalışırken, aklımda 'Of, herhalde çok ağrı yapacak' şeklinde düşünceler oluyor. Şut girecekmiş ya da kaçacakmış, onu değil, ağrıyı düşünüyorum."