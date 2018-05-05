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Kemal Özdeş'ten Trezeguet itirafı!

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, kiralık olarak takımda forma giyen Trezeguet hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Kemal Özdeş'ten Trezeguet itirafı!
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05 Mayıs 2018 18:46
Kasımpaşa'nın sezon başında Anderlecht takımından kiraladığı Trezeguet'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş ise Mısırlı yıldızın geleceği hakkında önemli sözler kullandı.

Özdeş, bu sezon iyi bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu için ''Trezeguet'in opsiyonunu kullanmayı düşünüyor kulübümüz, bir çalışma yapılıyor. Kiralık oyuncular için de bir çalışma var. Geçen sene istediğimiz oyuncuların hemen hemen tamamını takıma kattık.'' sözlerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Trezeguet, 13 gol ve 6 asistlik performansla göz doldurdu.

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