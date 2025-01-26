Kemal Özdeş: 'Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 kaybettikleri maçta yenilgiyi hak etmediklerini ve Süper Lig'e çıkma inancını koruduklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazanarak taraftarımızı mutlu etmek isterdik. Oyun başından itibaren iki takım da adam adama savunma yaptı. Duran toptan en fazla gol atan takım Erzurumspor ve yine böyle gol attı. Sonrasında oyunu oturttuk ve ikinci yarıda istediğimiz dakikada golü bulduk. Fırsatları gole çeviremedik. Orta alanda biraz daha risk aldık. Bu kez ceza sahasında karambolden gol yedik. 2-1'den sonra gol için yoğun çaba sarf ettik. Oyuncularımız mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Maçın genelinde kaybedecek bir oyun oynamadık. Müthiş bir taraftar desteği kazandık. Ligin sonuna kadar zorluklar yaşayacağız ama bugünkü destek sezon sonuna kadar devam etsin. Bugün nerede olacağımız değil, mayıs sonunda nerede olacağımız önemli."
Yeni transferlerin aralarına katıldıklarını ve hazır olmadan da bazılarını oynattığını anlatan Özdeş, "Kalan 17 maç için eksik olan yerlerimizi tamamlayacağız. Kalan 17 maçta daha dikkatli oyunlara ihtiyacımız var. Bu takımın Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Bu taraftarın desteğine inanıyorum. Bu camiaya layık olacak oyuncularla bir hikaye yazmak istiyorum. Daha nitelikli ve bu lig uygun bir kadrom olacak önümüzdeki haftadan itibaren. Camiamız bizden desteğini eksik etmesin. Ligdeki 14 takım 3 takım" diye konuştu.
Transfer süreciyle ilgili de konuşan ve 3 isim daha kadroya katacaklarını vurgulayan Özdeş, "Alınan oyuncuları ve gelecek isimleri ben onayladım. 4 transfer yaptık, 3 isim daha alacağız. Tamamlanınca nitelikli bir takım olacağız. Hazır olan, bu ligde oynayacak isimleri almak istiyorum. Yönetimimizin çabasına teşekkür ediyorum. Tamamlandığında her tarafı dolu bir takım olacağız. Santrafor, kenar forvet ve stoper olacak. İkisiyle anlaşmak üzeyiz. Göndereceğimiz yabancılar belli. Ama isimlerini açıklamak için onlara haksızlık etmek istemem. 4 isimle ayrılacak yollar." değerlendirmesinde bulundu.
Hakemin kendisine uzatma bölümünde sarı kart gösterdiğini belirten Özdeş, "Dördüncü hakeme yalvardım, 'Kaleci oyunu geciktiriyor.' diye. 60 dakika yalvardım. 5 dakika uzatma görünce çıldırdım. Skora etki edecek bir hataları yok ama daha ciddi maçlara hazırlanmalılar. Lütfen Süper Lig maçına hazırlandıkları gibi hazırlansınlar." dedi.
Renaldo Cephas'ın menisküs ameliyatı olduğunu, 2 hafta sonra sahalara döneceğini aktatan Kemal Özdeş, Kitsiou ve Schulz'un hafta başı takıma döneceğini sözlerine ekledi.
Kemal Özdeş: "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, sahalarında Erzurumspor FK'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-1 kaybettikleri maçta yenilgiyi hak etmediklerini ve Süper Lig'e çıkma inancını koruduklarını söyledi.
- 18:21 Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
- 18:11 Fenerbahçe'de Diego Carlos kararı!
- 18:10 Fatih Karagümrük, dokuz kişi kaldığı maçta kazandı
- 18:03 Beşiktaş, 1-0'ı tutamadı; Antalya puanı kaptı
- 18:02 Eyüpspor, seriye bağladı!
- 18:02 Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
- 17:59 Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
- 17:56 Galatasaray'dan Ebosele için teklif!
- 17:46 Mustafa Dalcı'dan hakem tepkisi!
- 17:45 Fenerbahçe - Göztepe öncesi gerginlik!
- 17:41 İlhan Palut: "Zorlandığımız bir maçı kazandık"
- 17:38 OGM Ormanspor, deplasmanda hata yapmadı
- 17:38 Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sakatlandı!
- 17:32 Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a şans tanımadı
- 17:29 Balkan Bisiklet Birliğinde başkanlığa yeniden Emin Müftüoğlu seçildi
- 17:27 İşte 3. Lig'de son görünüm
- 17:23 İşte 2. Lig'de son görünüm
- 17:21 Zerenspor, sahasında set vermeden kazandı
- 17:20 TFF 3. Lig'de görünüm
- 17:17 Erkan Sözeri: "Oyuncularım elinden gelenin fazlasını yaptı"
- 17:14 Beşiktaş'a iki isimden kötü haber!
- 17:12 Ersel Uzgur: "Az pozisyon verip mağlup olduk"
- 17:11 Beşiktaş'ta sakatlık: Svensson!
- 17:09 WRC'nin ilk etabı Monte Carlo Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
- 17:06 Hakan Kutlu: "Takımın genel durumu yukarılarda olacağımızı gösteriyor"
- 17:05 Hacı Arap Yaman, Artistic Grand Prix'de şampiyon
- 17:03 VakıfBank, Sarıyer deplasmanında set vermeden galip
- 17:03 Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
- 17:01 Kemal Özdeş: "Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum"
- 16:55 İsmail Kartal geldi, Persepolis şahlandı
- 16:41 Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
- 16:38 Galatasaray Daikin, deplasmanda Bahçelievler Belediye'yi yıktı
- 16:33 Greenwood'dan Pogba açıklaması!
- 16:32 Maddi sıkıntılara dikkati çekmek için sahadan çekildiler
- 16:30 Pavlovic'in golü VAR'a takıldı ama Milan muhteşem döndü
- 16:27 Antalya'da golf heyecanı sona erdi
- 16:23 Milli sporcu Cihan Doğu'nun hedefi dünya şampiyonluğu
- 16:15 Galatasaray'dan kadın futbolda tarihi fark: 9-0
- 16:13 Fenerbahçe, FOMGET'e kaybetti!
- 16:02 Kayserispor 5 maçtır galibiyete hasret
- 15:40 Erzurumspor, Süper Lig aşkına...
- 15:35 Solskjaer'den Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar
- 15:34 3 kırmızılı 2 penaltılı maçta kazanan Keçiörengücü!
- 15:33 Gol düellosunda kazanan Rizespor
- 15:17 Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
- 15:04 Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
- 15:00 Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
- 14:50 Kayserispor, son 10 sezonda 21 kez teknik adam değiştirdi
- 14:31 Avustralya Açık'ta şampiyon Jannik Sinner
- 13:59 Süper Lig'de ilginç karar; VAR önce gol dedi, sonra ofsayt dedi
- 13:55 Balıkesirspor seriye 'devam' dedi
- 13:54 Karşıyaka tam yol ileri
- 13:52 Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz'dan saldırı açıklaması
- 13:50 Karşıyaka potada kayıplarda
- 13:49 Menemen FK'nın keyfi yerinde
- 13:47 Makhachev'in sıradaki rakibi Topuria mı?
- 13:42 Manisa FK'nın rakibi Sakaryaspor
- 13:38 Adıyamanlı depremzede sporcu, milli takıma seçildi
- 13:31 Trabzonspor'dan Sangare atağı
- 13:24 Trabzonspor'a genç yıldız: Nazarenko
Randy Nteka, Girona'ya kabus oldu!
Napoli'den Garnacho ve Adeyemi için açıklama!
Haaland: "Kazanmaya devam etmeliyiz"
Greenwood'dan Pogba açıklaması!
Kylian Mbappe, Real Madrid'i sırtlıyor
Lille, öne geçtiği maçta kaybetti
Napoli, Juventus'un serisini bitirdi
Galatasaray, son 26 maçta yenilmedi
Atletico Madrid evinde Villarreal'e takıldı
Liverpool, Ipswich Town'a acımadı
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'da sürpriz Michy Batshuayi kararı
-
2
Galatasaray'ın Matias Soule için yaptığı teklif belli oldu
-
3
Fenerbahçe - Göztepe: 11'ler
-
4
Fenerbahçe'den Galatasaray'a; "Hesap vakti!"
-
5
Fenerbahçe'den 8 milyon euro'luk teklif: Cuibano
-
6
Fenerbahçe'de Milan Skriniar neden hala açıklanmadı?
-
7
Maximin'de maximum maliyet
-
8
Osman Şenher: "45 bin kişi Galatasaray'ı canlandıramadı"
-
9
Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
-
10
Skriniar'ın sözleşmesinde opsiyon var mı?