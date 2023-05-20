Kemal Özdeş: "Çok değerli ve önemli bir 3 puan"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, İstanbulspor karşısında alınan galibiyeti, "Çok değerli ve önemli bir 3 puan aldık" sözleriyle yorumladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kemal Özdeş: 'Çok değerli ve önemli bir 3 puan'
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20 Mayıs 2023 19:13
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Atletik bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Kemal Özdeş, "İlk 15 dakikalık oyunu genele yaymayı düşündük. Karşımızda enerjik ve atletik bir takım vardı. Bir şey ters gittiğinde koşmak zorunda kalıyorsunuz. İkinci yarıda planımıza, top bizdeyken sadık kalmanın önemini anlattım. İstediğimiz aksiyonlar gerçekleşti. Çok önemli bir anda golle öne geçtik. Oyun tersine döndü. Daha sonra savunduk ve kontra atak aradık. Başarılı olamadık. Oyundan memnun değilim ancak çok değerli ve önemli bir 3 puan aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Plana sadık kaldılar. Defansif olarak kusursuz oynadık." ifadelerini kullandı.

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