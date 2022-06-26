Keita Balde için Galatasaray iddiası

Galatasaray'ın Cagliari'den ayrılan Senegalli hücum oyuncusu Keita Balde'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Keita Balde için Galatasaray iddiası
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26 Haziran 2022 20:09
Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'ın Senegalli oyuncu Keita Balde ile ilgilendiği ifade edildi.



Yunan basınında çıkan habere göre; Cagliari'den ayrılarak serbest kalan Balde'nin, kariyerine İtalya'da devam etmesi beklenmediği ifade edildi. Keita Balde'nin kariyerinde yeni bir sayfa açacağı ve önünde PAOK ve Galatasaray seçenekleri olduğu yazıldı.

Daha önce İtalya'da Sampdoria, Inter, Lazio gibi takımlarda da forma giyen Balde'nin bonservisinin elinde olması sebebiyle bu transfere sıcak bakan Galatasaray'ın, Senegalli forvet için girişimlerini sıklaştırdığı ifade edildi. PAOK adına da Hırvat forvet Antonio Colak'ın Glasgow Rangers'a transfer olması durumunda ilk adayın Balde olduğu öne sürüldü.

Keita Balde, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.



 
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