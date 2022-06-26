Keita Balde için Galatasaray iddiası

Teknik direktörlüğegetirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'ın Senegalli oyuncuile ilgilendiği ifade edildi.Cagliari'den ayrılarakkalankariyerine İtalya'da devam etmesi beklenmediği ifade edildi. Keita Balde'nin kariyerinde yeni bir sayfa açacağı ve önündeveseçenekleri olduğu yazıldı.Daha önce İtalya'dagibi takımlarda da forma giyen Balde'nin bonservisinin elinde olması sebebiyle bu transfere sıcak bakan Galatasaray'ın, Senegalli forvet için girişimlerini sıklaştırdığı ifade edildi. PAOK adına da Hırvat forvetGlasgow Rangers'a transfer olması durumunda ilk adayın Balde olduğu öne sürüldü.Keita Balde, geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.