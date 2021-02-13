Kayserispor ile Ankaragücü beraberliği razı oldu

Süper Lig'de Kayserispor ile Ankaragücü'nün mücadelesi golsüz bitti. Kayserispor üç hafta üst üste berabere kalırken, Hikmet Karaman'la yola devam etme kararı alan Ankaragücü de 3 hafta sonra puanla tanıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor ile Ankaragücü beraberliği razı oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 15:29
Süper Lig'de 25. hafta maçında alt sıralarda yer alan Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Kümede kalma hesapları yapan Kayserispor ile Ankaragücü, kritik mücadelede hata yapmamak adına savunma güvenliğini elden bırakmadı. İki takım da temposu düşük maçta istediği pozisyonları yakalayamadı. Çalan son düdükle, iki takım haftayı beraberlikle kapatmış oldu.

Ankaragücü'nün 33. yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu Michal Pazdan, 26. dakikada Aaron Lennon'a müdahalesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor 25, Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Ankaragücü ise 19 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için