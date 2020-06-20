Kayserispor, evinde umutlarını yeniden yeşertti!

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.



Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Pedro Henrique ve 89. dakikada Artem Kravets kaydetti.



Son 5 maçında 3. galibiyetini alan Kayserispor, 25 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Oynadığı son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kalarak 12. sırada yer aldı.



Kayserispor, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Kaısmpaşa'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Süper Lig'in 28. haftasındaki mücadelede Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



10. dakikada sağ kanattan başlayan Hes Kablo Kayserispor atağında, ceza yayı dışında rakibinden sıyrılan Hasan Hüseyin Acar'ın ortasına iyi yükselen Mesanovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



14. dakikada Yasir Subaşı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mesanovic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten döndü. Gençlerbirliği savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



16. dakikada sağ kanattan gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, Mensah'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa altıpas önünde Mesanovic ayak koydu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.



36. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sol taraftan Yasir Subaşı'nın ceza sahasına yerden ortasında Pedro Henrique topla buluştu. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 1-0



43. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, ceza yayının önünde topla buluşan Sio'nun sert vuruşunda, kaleci Lung güçlükle meşin yuvarlağı kurtardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada Gençlerbirliği atağında Berat Ayberk Özdemir, kaleye uzak mesafede buluştuğu meşin yuvarlağa sert vurdu. Top üstten auta gitti.



65. dakikada Gençlerbirliği'nin kullandığı kornerde seken topa arka direkte Stancu kafayla vurdu. Kayserispor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



72. dakikada Djedje'nin pasında Hasan Hüseyin Acar'ın topa sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.



82. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Ayberk Özdemir, sol çaprazda buluştuğu topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



89. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla hareketlenen Enver Cenk Şahin ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi. Enver Cenk Şahin'in kale önüne çevirdiği topa Kravets ayak koydu. Meşin yuvarlak



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci



Hes Kablo Kayserispor: Lung, Diego, Yasir Subaşı, Rienstra, Kvrzic (Dk. 69 Situm), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 80 Aksel Aktaş), Campanharo, Djedje, Mensah, Pedro Henrique (Dk. 85 Enver Cenk Şahin), Mesanovic (Dk. 68 Kravets)



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet Oğuz (Dk. 60 Sefa Yılmaz), Arda Kızıldağ (Dk. 78 İlker Karakaş), Toure, Baiano, Yasin Pehlivan (Dk. 46 Ayite), Candeias, Berat Ayberk Özdemir, Sio (Dk. 90+2 Rahmetullah Berişbek), Stancu



Goller: Dk. 36 Pedro Henrique, Dk. 89 Kravets (Hes Kablo Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 41 Sio, Dk. 50 Baiano, Dk. 90+1 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 72 Campanharo, Dk. 73 Lung, Dk. 90+1 Kravets ve Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor)



