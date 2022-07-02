Kayseri'de Erciyes Cup hazırlığı!

Kayserispor'un Erciyes kampı bugün başlıyor.



Sarı-Kırmızılı takım, 1 haftalık sürenin ardından çalışmalarına Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.



Sarı-Kırmızılı takım, 2 etabı da burada tamamlayacak. Kayserispor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 15-25 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Cup futbol turnuvasının ev sahipliğini yapacak.



Kayseri Olay'da yer alan habere göre, turnuvada Kayserispor'un yanı sıra Alanyaspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği ve takımları mücadele edecek. Öte yandan Kayserispor'un, şu an Erciyes'te kamp yapan Samsunspor ile hazırlık maçı yapıp yapmayacağı, önümüzdeki birkaç gün içinde netlik kazacak.





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