Kawhi: "Lakers'ı sevmezdim, Iverson hayranıydım"

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Toronto Raptors süperstarı Kawhi Leonard, Los Angeles Lakers'ın 2000li yılların başındaki başarılı döneminde Los Angeles yakınlarında büyümüş olsa da, takımın hayranı olmadığını, Allen Iverson'ın hayranı olduğunu söyledi:Lakers, 2001 Finallerinde Iverson'ın Philadelphia 76ers ekibine karşı oynamıştı.Leonard önümüzdeki yaz döneminde sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve kendisinin adı Lakers ve LA Clippers'la uzun zaman anılmıştı.Çeşitli lig yöneticileriyle yapılan bir anket, Lakers'ın, Kawhi'ı takıma katma yarışında Clippers'ın dahi arkasında olduğunu göstermişti.