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"Kawhi bu sezon içinde dönecek" iddiası!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın sezon sona ermeden geri dönebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın sezon sona ermeden geri dönebileceği iddia edildi.

Leonard, ön çapraz bağ sakatlığının geri dönüş aşamasında olduğundan ötürü, bu sezon şu ana dek Clippers için forma giyememişti.

ESPN'den Mark Jones, Kawhi'ın sezon boyunca bu sakatlık nedeniyle parkelerden uzak kalacağı düşünülmüş olsa da, Clippers süperstarının 2021-22 sezonunda geri dönmesinin mümkün olduğunu açıkladı:

"Geçen hafta Leonard ile konuştum ve sezon bitmeden takıma geri dönmeyi düşündüğünü söyledi."

Clippers şu anda Batı Konferansı'nda 17-15'lik derecesiyle beşinci sırada yer alıyor.


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