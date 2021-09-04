Kasımpaşa, Tuzlaspor'a 3-0 yenildi

Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Haber; AA
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Kasımpaşa, Tuzlaspor'a 3-0 yenildi
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04 Eylül 2021 21:43
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, Kemerburgaz Tesisleri'nde Tuzlaspor'u konuk etti.

Müsabakayı mavi-beyazlı takım Marcus Pedersen (2) ve Onat Kutay Kurt'un golleriyle 3-0 kazandı.


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