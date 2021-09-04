Kasımpaşa, Tuzlaspor'a 3-0 yenildi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, Kemerburgaz Tesisleri'nde Tuzlaspor'u konuk etti.
Müsabakayı mavi-beyazlı takım Marcus Pedersen (2) ve Onat Kutay Kurt'un golleriyle 3-0 kazandı.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, Kemerburgaz Tesisleri'nde Tuzlaspor'u konuk etti.
Müsabakayı mavi-beyazlı takım Marcus Pedersen (2) ve Onat Kutay Kurt'un golleriyle 3-0 kazandı.