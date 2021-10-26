Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Kasımpaşa, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'da Yeni Malatyaspor hazırlıkları sürüyor
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26 Ekim 2021 18:15
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve pozisyon çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.


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