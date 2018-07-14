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Karşıyaka'da iç transferde 12 isim birden

TFF 3. Lig ekiplerindein Karşıyaka gelecek sezonun kadro yapılanması devam ediyor. İç transferde 12 isimle anlaşan İzmir ekibinde son isim Abdülhamit oldu.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da iç transferde 12 isim birden
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14 Temmuz 2018 15:51
TFF 3'üncü Lig'de transfer yasaklısı Karşıyaka iç transferde 12 isimle yeniden anlaşırken son noktayı Abdülhamit Yıldız'la koymak istiyor.

Daha önce İzmir'e dönüşünü defalarca erteleyen tecrübeli savunmacının kulüpte kalması bekleniyor.

Yeşil-kırmızılılarda 3 sezondur forma giyen ve kadronun kilit isimlerinden olan gurbetçi futbolcu, hem stoper hem sağ bek hem de ön libero olarak oynayabiliyor. Daha Onur Kıntaş, Cenk Özbey, Anıl Çıracı, Battal Demirbilek, Bartu Umut, Arif Cılak, Fatih Öztekin, Harun Atalay, Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Hakan Kuş ve Mustafa Aşan'ı tüm alacaklarını kapatıp takımda tutan Karşıyaka'da Mahmut Temür Almanya'ya dönerken, Tayfun Pektürk Utaş Uşakspor'a, Erhan Erentürk ise Altınordu'ya transfer olmuştu.

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