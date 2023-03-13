Karşıyaka potadan çıktı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ikinci yarısında evinde oynadığı 3 maçı kazanmasına rağmen deplasmanda aylardır galibiyet yüzü göremeyen Kaf-Kaf, en önemli rakiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'a da 4-2 yenilince şampiyonluk hesapları yaparken Play-Off oynamayı riske attı. Deplasmanda 6 maçtır kazanamayan, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde çıktığı 4 dış saha karşılaşmasında 2 beraberlik ile üst üste 2 yenilgi alan Karşıyaka, grupta 39 puanda kaldı.



Sezonun ilk yarısından beri bir türlü seri galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, Karaköprü Belediye yenilgisiyle grupta yedinci sıraya gerilerken, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 9 puan, ikinci Karaköprü'nün 5 puan gerisinde kaldı. Deplasmanlardaki kötü gidişle ligde üst üste üçüncü kez Play-Off'a bile kalamama ihtimali doğan Karşıyaka'da taraftarların sosyal medyadaki öfkesi arttı. Selahaddin Dinçel'i kadro tercihleri nedeniyle eleştiren taraftarların tepkisinden yönetim de nasibini aldı. Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün adaylık açıklamasıyla geçen haftayı mayıs ayındaki mali kongrenin seçimli olup olmayacağı tartışmalarıyla geçiren Karşıyaka'da bazı taraftarlar, 5 yıldır kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı yönetimine kongre çağrısı yaptı.



EMRE YETMEDİ



Şanlıurfa Karaköprü deplasmanında 3-0 yenik duruma düşen Karşıyaka'da attığı 2 golle takımı ateşleyip skoru 3-2'ye getiren Emre Gemici'nin performansı puana yetmedi. Kaf-Kaf'ın yıldızı deplasmandaki gol orucunu bu maçla açarken, uzatma anlarında 4'üncü golü de bulan rakip sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşıyaka, bu sezon ilk kez Karaköprü önünde bir maçta kalesinde 2'den fazla gol gördü.









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