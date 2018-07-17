Karabükspor'dan Galatasaray ve Çağlar Şahin açıklaması

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Kardemirüst yöneticisi, kulübün mali durumuna göre en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.Fazlı Ulusal, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları sürecin çok zorlu olduğunu, kulübün sahaya çıkması için hamleler yapıldığını, belirli bir sonuç alındığını belirtti.Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu durumla ilgili herkesle görüştüğünü ve yardım istediğini ifade eden Ulusal,diye konuştu.Sporcu transferinde kulübün ekonomisi içerisinde alışveriş yapmaya, kalite ve performansa göre en iyi futbolcuları almaya çalıştıklarını aktaran Ulusal, Kardemir Karabükspor'u taşıyabilecek en iyi kadroyu kurmak istediklerini vurguladı.Mali duruma göre bir kadro kurulduğunu, 3 futbolcu daha alacaklarını anlatan Ulusal,ifadelerini kullandı.Kulüpten alacağı olan bazı futbolcuların serbest kalmaması için girişimlerde bulunduğunu belirten Ulusal,giden kalecidurumunu da değerlendirerek şunları kaydetti: