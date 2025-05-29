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Kaptan Fatma Şekerci, mavi-beyazlılarla yeniden anlaştı

Aydın Büyükşehir'de kaptan Fatma Şekerci ile yeni sezon sözleşmesi imzalandı. 4. sezonuna başlayacak tecrübeli smaçör, takımın lideri olmaya devam edecek.

calendar 29 Mayıs 2025 12:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kaptan Fatma Şekerci, mavi-beyazlılarla yeniden anlaştı
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde takım kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden anlaştı. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, 35 yaşındaki smaçör yeni sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı takımda 2022-23 sezonundan bu yana forma giyen Fatma, takımdaki 4'üncü sezonuna başlayacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaptan Fatma Şekerci ile yeniden. Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" denildi.


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